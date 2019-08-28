"Ъ": зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Органическая продукция без российских сертификатов может исчезнуть из магазинов в 2020 году из-за вступления в силу закона "Об органической продукции", пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо исполнительного директора Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В своем письме Поповичев обращает внимание на тот факт, что выполнение некоторых требований будущего закона "ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям "миллиардными убытками", отмечает издание. Причина состоит в том, что сегодня представленная в российских магазинах импортная органическая продукция имеет международные сертификаты, в основном, выданные в ЕС. На упаковке такой продукции нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись "органический".

В приложении к письму "Русбренда", которое цитирует издание, отмечается, что такая продукция с 1 января будущего года "становится нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети". При этом, отмечает газета, получение сертификата затруднено тем, что единственный орган сертификации в России имеет ограниченные возможности, а положения, которые регулируют порядок процедуры, до пор не приняты. В "Русбренде" также добавили, что "формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат". В связи с этим ассоциация просит главу Минсельхоза организовать совещание для поиска решений, которые позволят минимизировать убытки, резюмирует издание.

В Минсельхозе "Коммерсанту" сообщили, что письмо "Русбренда" находится на рассмотрении.

О проекте Минсельхоза

Ожидается, что разработанный ранее Минсельхозом РФ законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии вступит в силу 1 января 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе Минсельхоза, закон должен обеспечить создание российских защищенных брендов, понятных, доступных и безопасных для потребителей. Полномочиями по контролю за обращением эко-продукции будут наделены Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.

В документе предусмотрено четкое разделение понятий "органическая" и "экологически чистая" продукция. В отличие от органической сельхозпродукции производство эко-продуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, пояснили в Минсельхозе.