"Ведомости": "АвтоВАЗ" с середины сентября сократит производство автомобилей в Тольятти

ТАСС, 28 августа. "АвтоВАЗ" с середины сентября на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с топ-менеджерами компании.

В первую очередь это затронет линии, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan - B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожники 4x4. Как отмечает издание, такая мера связана с тем, что "АвтоВАЗ" ожидает снижения спроса на рынке.

При этом число смен и длительность рабочей недели сотрудников предприятия останутся прежними. Сокращений персонала также не планируется, отмечает источник "Ведомостей".

Совместное предприятие "АвтоВАЗ" и GM (выпускает автомобили Chevrolet NIVA) также планирует сократить производство. Как ранее ТАСС сообщали в пресс-службе компании, "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября, это связано с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые предприятием автомобили.

Продажи Lada в июле 2019 года составили почти 29,5 тыс. машин, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года. Доля автомобилей Lada на рынке РФ по итогам семи месяцев, по расчетам компании, составила около 21%, что на 1% пункт выше, чем годом ранее.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.