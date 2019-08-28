Центробанк Китая понизил курс юаня до очередного минимума за 11 лет

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 25 базисных пунктов, до 7,0835 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это новое минимальное значение с 18 марта 2008 года.

Как отметил в этой связи ведущий аналитик "Миньшэн чжэнцюань" Цзе Юньлян, значительная девальвация юаня исключена. "Во-первых, осуществляется контроль над оттоком капитала из экономики. Да и в балансе текущих операции по-прежнему сохраняется положительное сальдо, поэтому сильного давления на обменный курс не будет", - приводит его слова китайский деловой портал "Ицай".

"С другой стороны, в последние годы Китай принял комплекс мер для регулирования краткосрочных спекулятивных операций на рынке иностранной валюты. К тому же, ценность валюты страны определяется состоянием ее экономики. КНР является относительно быстро растущей крупной мировой экономикой, поэтому курс юаня стабилизируется на рациональном для него уровне", - полагает специалист.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе.

ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.