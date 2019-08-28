Карты Сбербанка "Мир" получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Samsung Pay

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Держателям карт "Мир", выпущенных Сбербанком, стал доступен сервис бесконтактной оплаты при помощи смартфона Samsung Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").

Сервис доступен пользователям смартфонов серии Samsung Galaxy, поддерживающих эту технологию. Также в пресс-релизе отмечается, что сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами.

По словам коммерческого директора НСПК Максима Лазырина, Samsung Pay все чаще используется держателями карт "Мир". Так в июле 2019 года количество совершенных с помощью Samsung Pay операций выросло в девять раз по сравнению с январем.

Samsung Pay - мобильный платежный сервис, который позволяет оплачивать покупки мобильным устройством на любых терминалах благодаря поддержке стандартной технологии бесконтактной оплаты NFC и собственной технологии Samsung MST.