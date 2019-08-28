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"ВКонтакте" и "Мегафон" заявили об отсутствии сбоев в работе соцсети и оператора

Обе компании опровергли данные сервиса Downdetector

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" и мобильный оператор "Мегафон" опровергли данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о неполадках и сбоях в работе сайта и сети оператора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

"У нас нет никаких сбоев и неполадок", - сообщили в пресс-службе "ВКонтакте", отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся информацию.

В "Мегафоне" также указали на отсутствие сбоев в работе своей сети. "Проблем в работе сети "Мегафона" нет", - отметили в компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи "ВКонтакте" жаловались на проблемы с работой сайта, "Мегафона" - на проблемы с работой мобильной связи и мобильного интернета.

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