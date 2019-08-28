В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (88%), трудности при входе в аккаунт (6%) и отправке сообщений (5%).
Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Уфы и Самары.