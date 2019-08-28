Чистая прибыль "Лукойла" за I полугодие выросла на 19,6%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, относящаяся к акционерам, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 19,6%, до 330,48 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Лукойла" в отчетном периоде увеличилась на 7,9%, до 3,98 трлн рублей, операционная прибыль выросла на 27,7%, до 420,67 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 22,5%, до 630,23 млрд рублей.

При этом во втором квартале 2019 года чистая прибыль "Лукойла" выросла на 8,3%, до 181,25 млрд рублей.

Выручка "Лукойла" по итогам апреля - июня увеличилась на 3,4%, до 2,13 трлн рублей, операционная прибыль выросла на 14,6%, до 226,44 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 12,5%, до 332,17 млрд рублей, следует из отчета компании.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются в России на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.