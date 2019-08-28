Газпромбанк завершил передачу Росимуществу своей доли в капитале "Еврофинанс Моснарбанка"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Газпромбанк завершил передачу Росимуществу своей доли (25% плюс 1 акция) в капитале российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка", сообщил ТАСС представитель Газпромбанка Антон Трифонов.

"Газпромбанк объявляет о полном завершении процесса передачи Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежавшей банку доли в капитале "Еврофинанс Моснарбанка". Пакета Газпромбанка (25% плюс 1 акция) был передан в полном объеме после завершения всех необходимых корпоративных процедур, а также получения регуляторных согласований", - сказал Трифонов.