МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Лукойл" погасил 35 млн акций, говорится в сообщении компании.

Решение об уменьшении уставного капитала через погашение акций в рамках программы обратного выкупа было принято акционерами на годовом собрании 20 июня.

В результате общее количество выпущенных акций сократилось до 715 млн штук, а уставный капитал снизился до 17,875 млн рублей.

Как сообщалось ранее, акции были выкуплены через открытую оферту по цене 5450 рублей за бумагу.

"Лукойл" запустил с 3 сентября 2018 года программу выкупа на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая завершится ранее намеченного срока.

В ноябре прошлого года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций уменьшился до 750 млн штук. Тогда было выкуплено 100,6 млн акций (11,82% уставного капитала) по 3,949 тыс. рублей за акцию.