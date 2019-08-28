Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБ.РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма встал на сторону российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" в споре с Украиной по продаже акций "дочки" госкорпорации - Проминвестбанка. Арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка и обязал возместить ВЭБ.РФ все арбитражные расходы, говорится в сообщении госкорпорации.

Также в среду Фондовая биржа ПФТС (Первая фондовая торговая система) сообщила, что запланированный аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не состоялся, так как в установленный срок заявок на покупку банка не поступило.

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - отмечается в сообщении.