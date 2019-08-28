Около 16 млн рублей выделят на лесовосстановительные работы в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Финансирование лесовосстановления в Дагестане в 2019 году составит 16 млн рублей. Работы будут проводиться на площади 514 га, сообщил в среду журналистам врио председателя комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов.

"Выделено 16 млн рублей на увеличение площади лесовосстановления. Мы будем стимулировать естественное лесовосстановление. Работа носит сезонный характер - это весна-осень. Сделано уже 262 га, всю работу - 514 га - сделаем до конца 2019 года", - сказал он.

Абдулхамидов добавил, что комитет планирует увеличивать площади для восстановления на 50 га ежегодно. По его словам, также благодаря нацпроекту "Экология" впервые с 2003 года закупят три трактора для лесохозяйственных работ. Общий объем потраченных на эти цели средств составляет 5 млн рублей. "Мы планируем [в питомнике] активнее выращивать хвойные и лесные деревья, потом приступить к декоративным. Излишки можно реализовывать в других регионах", - уточнил он.

По его словам, общий объем финансирования мероприятий, направленных на сохранение леса, в 2019 году превышает 44 млн рублей. Основная часть - из федерального бюджета, 1 млн рублей - из внебюджетных источников. "Миллион внебюджетных средств будет направлен на санитарную рубку леса и иное. Со временем лес надо очистить, чтобы не было захламления, чтобы была выше пожарная безопасность", - пояснил он.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).