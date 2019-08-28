Оператор МТС приобрел "Объединенные русские киностудии" у "дочки" АФК "Система"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оператор МТС приобрел у дочерней компании АФК "Система" - АО "Бизнес-недвижимость" компанию "Объединенные русские киностудии" за 2,04 млрд рублей. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании.

"В апреле 2019 года Группа полностью приобрела АО "Объединенные Русские Киностудии" (далее "Кинополис") у дочерней компании АФК "Система" за 2,042 млрд рублей. "Кинополис" владеет полностью оборудованным кинопроизводственным комплексом в Санкт-Петербурге. Приобретение было учтено как операция между предприятиями, находящимися под общим контролем, с отображением эффекта от приобретения непосредственно на счетах капитала", - говорится в отчете.

В пресс-службе МТС пояснили ТАСС, что 100% акций компании было приобретено у АО "Бизнес-недвижимости". "Покупка киностудии комплементарна стратегии развития продуктовой экосистемы компании, в рамках которой сегмент "Развлечения" занимает важную роль и активно развивается последние два года: МТС вышла на рынок билетных сервисов, запустила собственную киберспортивную стриминговую платформу, активно развивает музыкальные и ТВ сервисы", - пояснили в компании.

Отмечается, что киностудия будет работать под управлением "МТС Медиа". 20 августа МТС представила обновленную организационную структуру, в рамках которой выделено отдельное направление "МТС Медиа", которое возглавит отдельный вице-президент. Направление объединит в себе все существующие ТВ направления МТС и в среднесрочной перспективе планирует выйти на рынок производства собственного контента в рамках создаваемой МТС STUDIO, которая будет использовать технические и технологические возможностями киностудии.

"Монетизацию производства собственного контента оператор видит в увеличении числа подписок и подключений к собственным ТВ продуктам. Использование уникальных компетенций в области аналитики Big Data, конвергенция, единый ID, программы лояльности и принципиально новая ТВ-платформа (будет запущена до конца года) позволят создать уникальный продукт на российском рынке цифровых развлечений и предложить клиентам эксклюзивный опыт получения видео контента на самых разных носителях", - добавили в компании.

Там также пояснили, что покупка киностудии экономически оправдана с учетом двузначного ежегодного роста мирового и российского рынка производства видеоконтента, увеличению количества онлайн-кинотеатров и, как следствие, роста востребованности и стоимости активов, которые используются для создания сериалов и фильмов.

О киностудии

Киностудия находится в Санкт-Петербурге, состоит из шести специализированных павильонов: четыре площадью по 750 кв. м и два по 350 кв. м. Каждый из павильонов имеет необходимое оборудование для решения задач производства видеоконтента: создание компьютерной графики, бассейн для водных сцен, масштабируемые пространства с необходимыми акустическими и техническими решениями. Студия предоставляет полный комплекс услуг для кинопроизводства: аренда съемочного оборудования, услуги post production, собственное ателье звукозаписи, дизайн и производство декораций, собственный автопарк.

Киностудия "Кинополис" была построена в 2008 году. С момента ввода в строй в 2009 году студия приняла участие в производстве более чем 300 полнометражных картин и сериалов, среди которых такие известные как "Родина", "Василиса", обе части фильма "Утомленные солнцем", кинофраншиза "Елки", сериалы для "Первого канала" и телеканала "Россия".