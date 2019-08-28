Долги по пошлинам и налогам на временно ввозимые автомобили превысили 8,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сумма задолженности по таможенным пошлинам и налогам на временно ввозимые в РФ автомобили превысила 8,5 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия по проверке деятельности таможенных органов в 2016-2018 гг.

"Выявлены нарушения и недостатки, допущенные при осуществлении таможенного контроля в отношении временно ввезенных ТСЛП (транспортные средства для личного пользования). По информации ФТС России, за анализируемый период по фактам невывоза ТСЛП в отношении 5 777 ТСЛП установлен факт задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов в сумме 3 771 669,10 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов составляет 8 561 666,17 тыс. рублей в отношении 14951 ТСЛП. Общее количество ТСЛП, по которым нарушен срок временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 90 516 штук", - говорится в документе.

По данным отчета, из общего количества автомобилей (90 516), по которым нарушен срок временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года только по 14 951 автомобилям установлен факт задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов в сумме 8 561 666,17 тыс. рублей и проводятся мероприятия по их взысканию.

Кроме того, Счетная палата представила данные о количестве не вывезенных в установленных срок автомобилей, зарегистрированных за рубежом. "В 2016 году временно ввезено 4 714 972 ТСЛП, не вывезено в установленные сроки 4 906 ТСЛП. В 2017 году временно ввезено 4 273 709 ТСЛП, не вывезено в установленные сроки 3 702 ТСЛП. В 2018 году временно ввезено 3 924 970 ТСЛП, не вывезено в установленные сроки 4 010 ТСЛП", - отмечается в документе.