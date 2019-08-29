"Известия": Минэкономразвития пересмотрит механизм прибыли от частных дорожных камер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ направило рекомендации регионам, согласно которым ведомство предлагает пересмотреть механизм получения прибыли владельцев частных камер видеофиксации от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на протокол заседания проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Главе Минэкономразвития Максиму Орешкину подготовить и направить в адрес высших должностных лиц субъектов РФ рекомендательное письмо о целесообразности заключения таких концессионных соглашений по камерам, чтобы их условия не предполагали "взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов", - цитирует издание протокол по итогам заседания комитета от 31 июля.

Как отмечают "Известия", доход владельцев частных камер предлагают "отвязать" от количества нарушений. Проблема с частными камерами, по информации газеты, заключается в том, что на участках, где происходит более всего нарушений, владельцы ставят их каждые 200-300 метров и часто с нарушениями. Кроме того, владельцы получают от 11% до 100% от суммы собранных штрафов.

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил изданию, что новая схема будет закреплена в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации, над которыми работают в Минтрансе. В Минтрансе также добавили, что методика доработана с учетом решений, принятых на заседании комитета и предложений правительства Москвы. В Ростелекоме заявили изданию, что поддерживают новые предложения.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что на дорогах России установлено более 14 тысяч камер фотофиксации. Порядок установки камер фотовидеофиксации нарушений, по его словам, разработает рабочая группа. Кроме того, Генпрокуратура РФ предложила установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.