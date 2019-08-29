"Известия": в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на данные, содержащиеся в письме Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

Согласно документу, в России насчитывается 1,8 млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет. Всего, как пишет издание со ссылкой на Росстат, в России на 1 января насчитывалось 10,1 млн предпенсионеров.

В пресс-службе ПФР изданию подтвердили верность данных в письме, однако обратили внимание, что из статистики выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и других.

Ранее Минтруд сообщал, что численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек. В министерстве отметили, что максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составляет 11 280 рублей. Порядка 80% безработных этой категории получают данное пособие.

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и до 65 лет - для мужчин.