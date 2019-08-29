Картонная Бузова и акула из IKEA. В "Юле" представили Топ-20 трендовых товаров

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Агрегатор объявлений "Юла" провел исследование и выявил, какие товары вызвали больший интерес у пользователей сервиса в России. Об этом в четверг ТАСС сообщили в компании.

Исследование охватывает период с июля 2018 года по июль 2019 год.

"Каждый день на "Юле" продаются тысячи товаров. Но вокруг некоторых создается настоящий ажиотаж - их ищут, обсуждают и покупают с особым энтузиазмом. Мы изучили пользовательскую активность и составили рейтинг самых хайповых (трендовых) товаров за последний год", - говорится в сообщении.

В сервисе отмечают, что умные часы пользовались наибольшей популярностью. Их просматривали, добавляли в избранное и покупали вдвое чаще, чем два ближайших по рейтингу товара-конкурента вместе взятых. Второе и третье места рейтинга разделили между собой фитнес-браслеты, которые почти 750 тыс. человек добавили в избранное, и беспроводные наушники Apple AirPods, которые искали за год в три раза чаще, чем любой другой товар, вошедший в подборку.

Сервис зафиксировал новый тренд года - электросамокаты, которые разместились на четвертой строчке рейтинга. "На пятом месте - смартфоны iPhone XS/XR; пик спроса на них пришелся на осень прошлого года, когда у магазинов за ними выстраивались очереди. Кроме iPhone XS/XR в рейтинг попали еще три популярные в России модели смартфонов - Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 и Samsung Galaxy Note 9, но iPhone обошел их по количеству продаж и созданных объявлений. Также пользователи "Юлы" в пять раз чаще других моделей сохраняли их в избранное", - говорится в сообщении.

В Топ-20 лидеров также вошли: квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga, купюры с ЧМ-2018, мишки из искусственных роз, коллекция Off-White; держатель для телефона PopSocket, неоновые маски, коллекция H&M Moschino, лампа для селфи, перчатки для сенсорных экранов. "Неожиданно популярными стали акулы из IKEA. Этому способствовал хайп в соцсетях, превративший их в дефицитный товар. Они попали в двадцатку самых хайповых (популярных) товаров по версии "Юлы" вместе с лампами для селфи и картонной фигурой Бузовой", - заключили в компании.