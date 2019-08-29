Объем проводки грузов по Севморпути вырастет на 45% в 2019 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем грузов, которые будут перевезены в 2019 году по Северному морскому пути атомным ледокольным флотом, составит 29 млн тонн против 20 млн тонн в прошлом году. Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В 2018 году мы достигли показателя 20 млн тонн <...> В этом году будет перевезено 29 млн тонн", - сказал он.

Таким образом, в 2019 году будет перевезено на 45% грузов больше, чем годом ранее.

По словам Рукши, за последние пять - семь лет реализовано два крупных проекта. "Первый - "Ворота Арктики" компании "Газпром". В год они отгружают до 8 млн тонн. Плюс заработал проект "Ямал СПГ". Из порта Сабетта уже вывезено более 10 млн тонн сжиженного газа", - сообщил он.

Заместитель генерального директора Росатома напомнил, что перед госкорпорацией стоит задача увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн тонн к 2024 году. Этого удастся добиться за счет реализации проектов по добыче и сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", по разработке Пайяхского месторождения углеводородов, проекта по добыче угля на Таймыре компании "Востокуголь" .

"Получается, что только эти проекты дадут нам возможность выполнить заложенную в федеральной программе задачу и перевезти 80 млн тонн в 2024 году", - сказал Рукша, отметив, что в более долгосрочной перспективе со вводом в эксплуатацию ледоколов "Лидер" грузопоток по Северному морскому пути может вырасти до 100 млн тонн и более. "Если с 2027-2028 годов наши ледоколы будут ходить по Арктике раз в день, скажем, в режиме электрички, то с появлением "Лидеров" мы сможем обеспечивать проход судов в режиме трамваев. Тогда мы уже сможем говорить о перевозке 100 млн тонн и больше", - добавил он.

Развитие Севморпути

Развитие Северного морского пути и смежных отраслей российской экономики требует преференций, в частности, инвесторам в проект нужны кредиты на более долгий срок и под низкие проценты, отметил Рукша.

"Конечно, мы столкнулись со многими проблемами, в том числе с технологическими сложностями. Но главное препятствие состоит в том, что нынешняя модель финансовой системы не дает нормально двигаться этим проектам. Инвесторам нужно строить корабли, большие, тяжелые, грузовые суда. И им нужны кредиты на 15-20 лет под 2-3%, а у нас в лучшем случае деньги дают на 10 лет под 7-10%", - сказал он.

Стоимость программы развития Северного морского пути до 2024 года оценивается в 734,9 млрд рублей, из которых только 274 млрд рублей бюджетных средств, остальное - инвестиции Росатома и недропользователей.

Как отмечается в официальном журнале ВЭФ, по оценке экспертов KPMG, вклад Северного морского пути в ВВП России к 2050 году составит до 2% в год, а выигрыш для бюджета от налоговых поступлений и увеличения дивидендов достигнет 4,4 трлн рублей.

"Тем не менее скажу, что проектами масштаба СМП [Северный морской путь] может заниматься только здоровая, мощная страна. И то, что Россия встала на этот путь, уже внушает оптимизм", - добавил Рукша.