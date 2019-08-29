Ростех и австрийские компании могут принять участие в проектах ВСМ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" и австрийские компании планируют принять участие в строительстве высокоскоростных магистралей на территории России. Об этом в ходе пленарной сессии железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО заявил сопредседатель российско-австрийского делового совета, первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"В ближайшие годы Ростех планирует уделять особое внимание сотрудничеству с австрийскими разработчиками и поставщиками телекоммуникационных, навигационных и роботизированных систем. Важным направлением деятельности для предприятий Ростеха является участие в строительстве высокоскоростных магистралей на территории России. Совместно с австрийскими партнерами мы надеемся внести большой вклад в строительство ВСМ между Москвой и Петербургом", - сказал Артяков.

Он напомнил, что 14 октября в Москве состоится очередное заседание российско-австрийского делового совета, на котором австрийские компании не только смогут презентовать свои решения, но и найти потенциальных партнеров с российской стороны.

"Уверен, что одним из таких партнеров в сфере железнодорожного транспорта для австрийских коллег может стать государственная корпорация "Ростех", - заключил он.