РЖД планируют закрыть до конца года сделку по продаже акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют закрыть до конца 2019 года сделку по продаже пакета в размере 50% плюс две акции "Трансконтейнера". Об этом в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Даты проведения аукциона (27 ноября - прим. ТАСС) создают максимально комфортные условия для всех потенциальных участников. Мы рассчитываем, что сделку закроем до конца этого года и передадим пакет акций [покупателю]", - сказал топ-менеджер.

По словам Старкова, в холдинге надеются, что в аукционе примет участие большое количество потенциальных покупателей.

"Пока нет заявок с внесением задатка. Но несколько участников обратились в "ВТБ Капитал" как к организатору [торгов] за получением права на допуск в [информационную] комнату и формирование документов для последующей подачи заявок. Мы рассчитываем на высококонкурентную историю, я думаю, картина будет небезынтересная", - заключил замглавы РЖД.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.