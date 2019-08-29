Средние цены на бензин в России за прошедшую неделю не изменились

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 августа 2019 года не изменились по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,60 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также осталась на уровне предыдущей недели - 46,14 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

Так, средние цены на бензин марки АИ-92 за отчетный период снизились на 1 копейку - до 42,23 рубля за литр, цены на бензин АИ-95 не изменились и остались на уровне 45,66 рубля за литр.

За прошедшую неделю рост цен на бензин был зафиксирован в девяти центрах субъектов РФ, наиболее заметный в Самаре - на 0,2%.

Снижение цен на бензин отмечалось в пяти центрах субъектов РФ, самое заметное было в Симферополе - на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 - от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 - от 48,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41,30 до 43,30 рубля, марки АИ-95 - от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 - от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю уменьшился на 1,8%, до 816,3 тыс. т, а объем дизельного топлива вырос на 1,8%, почти до 1,59 млн т.