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Торговая война

Bloomberg: Трамп заявил о возобновлении консультаций США и Китая по торговле

Американский президент не уточнил, на каком именно уровне и где будут проходить консультации

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Консультации между США и Китаем по торговым вопросам возобновятся в течение суток. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг в интервью радиоведущему телекомпании Fox News.

"Переговоры запланированы на сегодня на другом уровне", - приводит слова американского лидера агентство Bloomberg. Трамп не пояснил, на каком именно уровне и где будут проходить консультации.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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