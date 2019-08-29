Bloomberg: Трамп заявил о возобновлении консультаций США и Китая по торговле

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Консультации между США и Китаем по торговым вопросам возобновятся в течение суток. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг в интервью радиоведущему телекомпании Fox News.

"Переговоры запланированы на сегодня на другом уровне", - приводит слова американского лидера агентство Bloomberg. Трамп не пояснил, на каком именно уровне и где будут проходить консультации.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.