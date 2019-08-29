"Газпром" ожидает снижения объема экспорта и цены поставок газа в 2019 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2019 году может вернуться на уровень 2017 года - около 192 млрд куб. м, сообщил заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин в ходе телеконференции.

"Что касается объемов продаж в этом году, то мы вернемся на уровень 2017 года. Примерно будет 192 млрд [куб. м], что по сравнению с 2018 годом составит порядка 4-4,5% снижения. Что касается средней цены, то здесь по итогам года ожидаем: если сравнивать с 2017 годом, то будет 8%-ное повышение цены, а если с 2018 годом - то 13%-ное понижение", - сказал Мальгин.

Он отметил, что 2018 год был "достаточно успешным годом", с высокой базой. "Поэтому 2019 год более корректно сравнивать с 2017 годом", - добавил Мальгин.

Таким образом, средняя цена экспорта в 2019 году составит $215 за тыс. куб м, подтвердил он.

Мальгин напомнил, что базовым сценарием экспорта в 2019 году является 194-198 млрд куб. м.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа.

По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.