Авиакомпания "Азимут" планирует открыть рейсы в Мюнхен, Тель-Авив и Баку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" планирует открыть рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив и Баку, а также из Краснодара в Мюнхен после увеличения флота до 11 самолетов SSJ-100. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Накануне стало известно, что "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания подписали твердый контракт на поставку двух самолетов Sukhoi SuperJet - 100 в рамках авиасалона МАКС-2019.

"В зимний период текущего года после получения всех необходимых разрешений компания планирует начать полеты в страны дальнего зарубежья, а также расширить маршрутную сеть ближнего зарубежья. Намечены прямые сообщения из Ростова-на-Дону в Тель-Авив и Баку, из Краснодара в Мюнхен", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, "Азимут" увеличивает флот согласно программе развития, а также продолжает развивать региональные перевозки по трем основным направлениям. Речь идет о полетах внутри Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, рейсах, которые соединяют юг России с городами Поволжья, Урала и Сибири минуя Московский авиаузел, а также о выполнении транзитных полетов через Ростов-на-Дону и Краснодар из стран СНГ в Европу.

"На сегодняшний день доля региональных маршрутов авиакомпании составляет более 80% от общего числа", - уточнили в "Азимуте".

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.