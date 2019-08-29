Bloomberg: в США изучают идею потребовать от Китая выплаты имперских долгов

ТАСС, 29 августа. Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае, долги по которым новые власти после провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) отказались выплачивать. Некоторые владельцы таких облигаций, а также их представители, указывает Bloomberg, были приняты президентом США Дональдом Трампом, главой Минфина Стивеном Мнучиным и министром торговли Уилбуром Россом. В ходе этих встреч держатели ценных бумаг выступили с идеей использовать имперские долги Китая как аргумент в торговых спорах между Вашингтоном и Пекином.

Согласно подсчетам одного из основателей американского Фонда держателей облигаций, Китай с учетом инфляции, выплат по процентам и компенсаций должен выплатить более $1 трлн.

Как сообщили Bloomberg источники в Минфине США, вопрос о китайских облигациях был изучен, однако предложения Фонда, в том числе о продаже этих ценных бумаг американскому правительству для дальнейшего разбирательства с Китаем, скорее всего, не будут приняты. Представители американского министерства торговли, в свою очередь, отказались прокомментировать поступившую информацию. Источники в правительстве Китая заявили, что власти осведомлены о поступивших в американскую администрацию предложениях, однако выразили мнение, что США не потребуют выплаты старых долгов.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как он утверждал, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможности повышения ввозных пошлин на нее.

23 августа Китай заявил, что в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную американскую продукцию на общую сумму $75 млрд. После этого Трамп объявил о повышении импортных пошлин с 10 до 15%.