В Северной Осетии получили гибриды картофеля

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Студенты Горского аграрного университета в Северной Осетии получили два вида гибридов картофеля, которые переданы на государственные испытания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании во Владикавказе.

"Сегодня мы посетили аграрный университет, где обучаются будущие высокопрофессиональные кадры для АПК. В настоящее время вуз активно занимается научной деятельностью, в том числе участвует в реализации подпрограмм развития селекции и семеноводства картофеля в РФ. При участии студентов здесь получены гибриды, которые уже переданы на государственные испытания", - сказал Патрушев.

По словам министра, ведомство рассчитывает на ежегодное увеличение участников Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). "Это позволит создавать конкурентоспособную сельхозпродукцию, которую мы сможем направлять в том числе на внешние рынки", - отметил он.

В Горском государственном аграрном университете глава Минсельхоза также ознакомился с производственными и исследовательскими площадками сельхозпредприятий и учебными корпусами. Министру продемонстрировали сельхозтехнику, среди которой были и разработанные студентами вуза.

Старейший Северном Кавказе вуз Горский государственный аграрный университет был основан в 1918 году. В университете трудятся 60 докторов наук, профессоров и 262 кандидата наук, доцентов. Они ведут научные исследования по 6 отраслям науки, участвуя в выполнении федеральных и региональных программ.

Ученые и студенты вуза занимаются в том числе разработками в сельскохозяйственной отрасли.