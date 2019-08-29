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США ввели санкции против ливанского банка Jammal Trust Bank

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции против одного из крупнейших ливанских банков Jammal Trust Bank за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", находящемуся в американском черном списке. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства финансов США.

Рестрикции были также введены против трех страховых компаний, связанных, по версии Вашингтона, с Jammal Trust Bank. Кроме того, отмечается в документе, в черный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.

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СШАЛиванПалестина
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