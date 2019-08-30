Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ вместе с отраслевым сообществом рассмотрит возможность введения маркировки на биологически активные добавки (БАД). Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"В настоящее время указанные в письме Роспотребнадзора от 27 июня 2019 г. группы товаров не включены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Вопрос целесообразности их включения в указанный перечень будет рассмотрен Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом", - ответили в ведомстве.

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.

Ранее газета РБК написала, что Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг, следует из материалов РБК.