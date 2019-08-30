Официальный сайт выставки "Улица Дальнего Востока" начал работу

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Официальный сайт выставки "Улица Дальнего Востока" начал свою работу. Здесь посетители смогут узнать обо всех участниках выставки и ознакомиться с интересными фактами о Дальневосточном федеральном округе, сообщил организатор форума фонд "Росконгресс".

"Заработал официальный сайт выставки "Улица Дальнего Востока", которая пройдет 3-8 сентября в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ). Сайт находится по адресу fareaststreet.ru. На сайте размещена информация о павильонах всех участников "Улицы Дальнего Востока", среди них 11 регионов Дальневосточного федерального округа и федеральные органы исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В отдельном разделе посетитель сможет найти подробную программу выставки с указанием всех активностей, в том числе выступлений творческих коллективов, мастер-классов, спортивных мероприятий. Кроме того, на сайте представлена карта площадки на набережной бухты Аякс на острове Русский.

"Улица Дальнего Востока" станет одним из главных мероприятий культурной программы Восточного экономического форума. Выставка демонстрирует экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции всех дальневосточных регионов России. Церемония ее открытия состоится 3 сентября, и до 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ. В субботу, 7 сентября, запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.