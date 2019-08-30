ВЭБ.РФ продаст долг "Аммония" на $900 млн структуре Романа Троценко

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" профильному инвестору - компании КАО "Азот" (дочерняя структура "СДС Азот" Романа Троценко) за $900 млн при условии вхождения "Азота" в капитал "Аммония" с соблюдением всех прав акционеров предприятия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Инвестор отобран в ходе конкурсной процедуры, организованной Газпромбанком.

"Сделка - часть нашей планомерной работы по "старому" портфелю проектов. Инвестиции, которые были сделаны ВЭБом с международными партнерами, позволили создать современную производственную инфраструктуру полного цикла. Выполнив функцию развития, мы передаем такие активы участникам рынка, которые обладают необходимой компетенцией по дальнейшему развитию этого бизнеса", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Михаила Кузовлева.

О заводе

"Аммоний" создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются "Татаммоний" (46,4%), ВЭБ.РФ (20%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (33,6%).

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты и влез в долги, в текущем году по инициативе основного кредитора предприятия - ВЭБ.РФ - завод был выставлен на продажу. Долг "Аммония" перед банком, по данным издания, составляет 100 млрд рублей.

В числе претендентов на актив упоминались "Еврохим", "Акрон" и "СДС-Азот". Подачу финальной заявки накануне подтвердил журналистам первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. Интерес к активу ранее также проявляла компания "Фосагро".