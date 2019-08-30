ЦБ решил присоединить Вокбанк к МИнБанку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России принял решение присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк). Об этом говорится в сообщении регулятора. Оба банка проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора.

"Банк России принял решение о реорганизации акционерного общества "Волго-Окский коммерческий банк" в форме его присоединения к публичному акционерному обществу "Московский индустриальный банк", - сообщил ЦБ.

Ранее, отмечает регулятор, рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.