Новак: Россия готова к переговорам по газу с ЕС и Украиной в первой половине сентября

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Дата проведения трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины по транзиту газа будет согласована в ближайшее время. РФ готова к встрече в первой половине сентября, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии, господина [Мароша] Шефчовича, встретиться. Там или 16 сентября, или, может быть, какие-то другие даты. Мы обсудим. Думаю, в ближайшее время [дата] будет согласована", - сказал Новак.

Он отметил, что предложенные даты не вызывают у России возражений. "Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график - мониторинговый комитет [ОПЕК+] в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - добавил министр.

В начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу намечены на 16 сентября в Брюсселе. Позднее Еврокомиссия предложила России и Украине провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать транзитный контракт на прежних условиях и изучает варианты на случай прекращения транзита.