Коллегия судей не выявила нарушений в судах Кубани, на которые жаловались автоконцерны

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края не выявила нарушений в работе местных судов при рассмотрении дел, на которые жаловались мировые автоконцерны, сообщил ТАСС представляющий интересы производителей адвокат Максим Титаренко.
"Получен ответ из Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, они провели проверку, никаких нарушений не выявили", - сказал Титаренко. При этом инициаторы обращений рассчитывают, что резонанс вокруг проверок положительно скажется на правоприменительной практике в судах на Кубани.
От лица мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar были поданы жалобы на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Адвокат заявлял, что признаки мошеннических действий могут иметься в более чем 30 исках к концернам, рассмотренных судами в Краснодарском крае, общая сумма взысканных по ним сумм превышает 145 млн рублей. Квалификационная коллегия судей в Краснодарском крае проводила проверку по данному поводу, были изъяты материалы дел из судов.
Титаренко добавил, что инициировать какие-либо новые обращения по данному поводу в правоохранительные органы и уполномоченные ведомства пока не планируется. "Посмотрим, как изменится правоприменительная практика в судах Краснодарского края после того, что произошло, а также в связи с приходом в регион нового руководства. Если будет продолжаться данная вакханалия, среагируем", - резюмировал собеседник агентства, подразумевая смену председателя Краснодарского краевого суда, которая произошла в 2019 году.
Ранее Титаренко пояснял, что мошенническая схема заключается в том, что потребители обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле. При этом по запросу дилера автомобили не предоставлялись в указанный срок для проведения экспертизы, а проводилась независимая оценка, на основании которой следовало обращение в суд. С автопроизводителей взыскивали крупные суммы за не устраивающие по качеству автомобили по закону о защите прав потребителей, а также неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.