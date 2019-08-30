Коллегия судей не выявила нарушений в судах Кубани, на которые жаловались автоконцерны

"Получен ответ из Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, они провели проверку, никаких нарушений не выявили", - сказал Титаренко. При этом инициаторы обращений рассчитывают, что резонанс вокруг проверок положительно скажется на правоприменительной практике в судах на Кубани.

От лица мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar были поданы жалобы на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Адвокат заявлял, что признаки мошеннических действий могут иметься в более чем 30 исках к концернам, рассмотренных судами в Краснодарском крае, общая сумма взысканных по ним сумм превышает 145 млн рублей. Квалификационная коллегия судей в Краснодарском крае проводила проверку по данному поводу, были изъяты материалы дел из судов.

Титаренко добавил, что инициировать какие-либо новые обращения по данному поводу в правоохранительные органы и уполномоченные ведомства пока не планируется. "Посмотрим, как изменится правоприменительная практика в судах Краснодарского края после того, что произошло, а также в связи с приходом в регион нового руководства. Если будет продолжаться данная вакханалия, среагируем", - резюмировал собеседник агентства, подразумевая смену председателя Краснодарского краевого суда, которая произошла в 2019 году.

Ранее Титаренко пояснял, что мошенническая схема заключается в том, что потребители обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле. При этом по запросу дилера автомобили не предоставлялись в указанный срок для проведения экспертизы, а проводилась независимая оценка, на основании которой следовало обращение в суд. С автопроизводителей взыскивали крупные суммы за не устраивающие по качеству автомобили по закону о защите прав потребителей, а также неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.