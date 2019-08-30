МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние", ориентир по срокам сделки - один-два месяца. Об этом журналистам сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Сейчас НПФ "Благосостояние" контролируется РЖД, Газпромбанком и структурой Россельхозбанка. Доля РЖД составляет 25% + одна акция, доля Газпромбанка - 50% минус одна акция, доля "РСХБ управление активами" - 19,5%, еще 5,5% владеют миноритарные акционеры фонда.

"Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние". Ориентир по срокам - один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ "Благосостояние". Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников", - сказал Шувалов.

Также он сообщил, что ВЭБ.РФ отказался от идеи переформатировать работу своей государственной управляющей компании (ГУК). Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал о планах создать НПФ на базе ГУК ВЭБ.РФ или наделить ГУК рядом функций НПФ в рамках новой системы накопительных пенсий.

"ГУК переформатироваться не будет, он продолжит работать с накоплениями. Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению, и как акционер НПФ "Благосостояние", с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования", - отметил Шувалов.