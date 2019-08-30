Porsche отзывает в России 138 машин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский дилер Porsche - ООО "Порше Руссланд" - отзывает в России 138 автомобилей моделей Cayman, Boxster, Panamera и 911 из-за проблем с конденсатором питания систем безопасности. Отзывная кампания касается автомобилей, реализованных в 2015-2017 годах.

"Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche. В настоящее время диагностировать состояние конденсатора невозможно, и в случае возникновения его неисправности соответствующее предупредительное сообщение может не быть отображено на дисплее комбинации приборов. Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении Росстандарта.

На автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления системы Airbag, что позволит обнаружить неисправность конденсатора в случае необходимости, отмечается в сообщении.