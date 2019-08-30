В строительство логистического центра "Глобус" в Пушкине вложат 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство логистического центра "Глобус" в подмосковном городе Пушкин составит 5,7 млрд рублей. Будет создано 900 рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство логистического центра "Глобус" в Пушкине, в микрорайоне Новая Деревня. Объем инвестиций в проект составит 5,7 млрд рублей, первая очередь объекта будет введена в конце 2019 года. По итогам ввода объекта, во второй половине 2020 года, будет создано 900 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Помещение общей площадью 78 тыс. кв. м будет использоваться для хранения товаров народного потребления. Это первый складской стратегический объект "Глобус" в Подмосковье. Застройщиком является ООО "Гипперглобус", уточнили в министерстве.