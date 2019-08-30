"Газпром нефть" разработала судовое масло для двигателей на низкосернистом топливе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы", дочерняя компания "Газпром нефти", начала реализацию судового масла для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе в рамках новых стандартов международной конвенции по ограничению вредных выбросов с судов, говорится в сообщении компании.

Судовое масло Gazpromneft Ocean CCL17 с щелочным числом 17 (степень противостояния процессам окисления в двигателе - прим. ТАСС) подойдет для судовых двигателей, работающих на топливе с содержанием серы не более 0,1%, отмечается в сообщении. Оно уже применяется на российских судах.

"Масло получило допуски ведущих мировых производителей судового оборудования и на сегодняшний день представлено в более чем 200 портах по всему миру", - сообщает компания.

Ранее сообщалось, что в 2020 г. будут введены новые международные требования Marpol, которые ограничат содержание серы в топливах для судов на уровне не выше 0,5% для всей акватории Мирового океана.