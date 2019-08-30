{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский сменил главу госконцерна "Укроборонпром"

Эту должность займет экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, назначив на его место экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

На эту тему

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, целью реформы станет "обеспечение нормального корпоративного управления, для чего необходим сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Российские ученые впервые в мире напечатали узел авиационного двигателя
В Минобрнауки сообщили, что технология позволила в три раза снизить вес детали
Читать полностью