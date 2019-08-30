Зеленский сменил главу госконцерна "Укроборонпром"

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, назначив на его место экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, целью реформы станет "обеспечение нормального корпоративного управления, для чего необходим сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент".