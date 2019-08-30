Источник: Дерипаска заявил о программе правительства по защите автопрома от санкций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему завод "ГАЗ" и провел встречу с рабочими, сообщили ТАСС в пресс-службе группы. Он рассказал о новой программе импортозамещения в автопроме, инвестиции составят 240 млрд рублей, сообщил ТАСС источник, близкий к бизнесмену.

Дерипаска рассказал, что ситуация с санкциями против "Группы ГАЗ" разрешится нескоро. При этом он считает, что защитить отечественный автопром против ограничительных мер поможет строительство новых компонентных производств. По словам Дерипаски, подобную импортозамещающую программу сейчас разрабатывают в правительстве с расчетом не только на "Группу ГАЗ", а на всю отрасль. Инвестиции составят 240 млрд рублей.

По словам источника, бизнесмен рассказал, что на данный момент уже активно ведется подготовительная работа. Выбираются производственные площадки, а также выясняется готовность участников рынка начать выпуск автокомпонентов. В результате реализации программы у группы может появится порядка 30 тыс. новых рабочих мест, отметил Дерипаска.

Помимо прочего, бизнесмен также предрек мировой кризис в экономике, том числе из-за обостренных отношений между США и Китаем.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", Минпромторг РФ попросил направить в период до 2025 года 150 млрд рублей на развитие импортозамещения в отечественном автомобилестроении.

"Группа ГАЗ"

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации группы из-за санкций США, которые должны были вступить в силу в июле; позже срок был перенесен до 8 ноября. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После заявления Дерипаски "Группа ГАЗ" попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.