Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня "CCC" до "ограниченного дефолта". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

"Понижение рейтингов Аргентины последовало за односторонним решением правительства о продлении сроков выплат по некоторым долговым обязательствам", - отмечается в сообщении.

В четверг агентство Standard & Poor's (S&P) также понизило кредитные рейтинги Аргентины до уровня "выборочный дефолт". Однако уже в пятницу агентство повысило рейтинги до уровней "ССС-" и "С", так как посчитало, что объявленные правительством условия "вступили в действие незамедлительно и дефолт был ликвидирован".

В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство приняло решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. На этом фоне 16 августа Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC", S&P - с "B" до "B-".