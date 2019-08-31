WSJ: дипломаты стран ЕС поддерживают предложение разрешить Ирану продавать часть нефти

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Дипломаты стран Евросоюза поддерживают предложения президента Франции Эмманюэля Макрона позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, речь идет о плане, который Макрон изложил президенту США Дональду Трампу на встрече во время саммита Группы семи (G7) в Биаррице. Данный комплекс мер также обсуждали на неформальной встрече глав МИД ЕС в Хельсинки. Какие именно европейские страны высказались в его поддержку, в публикации не уточняется.

По сведениям газеты, рассматривалась возможность позволить Ирану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить Тегерану кредит в размере около $15 млрд. Как следует из материала, за это от Ирана могут потребовать в полной мере соблюдать все условия сделки по атому, а также, возможно, взять на себя и какие-то иные обязательства.

В публикации отмечается, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложения Макрона продуктивными. Как констатирует издание, пока нет ясности относительно того, какой позиции будет придерживаться Трамп. По сведениям издания, администрация президента США не заявляла, что выступает против предложений Макрона. Вместе с тем в материале отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступает категорически против какого-либо ослабления санкций против Ирана.