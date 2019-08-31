"Россети" будут развивать сеть зарядных станций в регионах

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует развивать сеть зарядных станций в регионах присутствия в рамках программы цифровизации электросетевого комплекса. Об этом сообщил в субботу журналистам глава "Россетей" Павел Ливинский на открытии зарядной станции в Челябинске.

"Для нас, для "Россетей", открытие зарядных станций - это логичная часть цифровой трансформации - развитие сферы дополнительных услуг. Зарядная инфраструктура логично ложится на сетевую инфраструктуру", - сказал Ливинский.

Он отметил, что спрос на электромобили в регионе есть. "34 электромобиля уже присутствуют в Челябинской области. Установили 10 зарядных станций и также будем делать в других субъектах развитие инфраструктуры - от этого зависит развитие электротранспорта", - добавил глава "Россетей".

Группа "Россети" в субботу открыла в Челябинске сеть из 10 зарядных станций с использованием оборудования Enel и "Фора" для электромобилей. Оператором сети является "Челябэнерго" (входит в "Россети Урал").

"Россети" планируют стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для электрического транспорта. Компании группы установили более 200 зарядных станций во всех регионах своего присутствия.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.