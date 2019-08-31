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Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Ему было 46 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев умер в ночь с 30 на 31 августа на 47-м году жизни. Об этом в субботу на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

"Его уход - огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе", - говорится в сообщении АТОР.

Похороны Шершнева пройдут во вторник, отметили в ассоциации.

Дмитрий Шершнев проработал в Tez Tour около 18 лет, прежде чем возглавить компанию, он занимал руководящие посты в ее департаментах.

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