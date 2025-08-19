В Мax зарегистрировались 18 млн пользователей

Активнее всего регистрируются в нем жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 18 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере Max с момента его запуска, активнее всего регистрируются в нем жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, рассказали ТАСС в пресс-службе платформы.

"В Мax зарегистрировались 18 миллионов пользователей", - сообщили в пресс-службе.

Активнее всего регистрируются на платформе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

Согласно представленным данным, на мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS - 26%, на версии для компьютеров - 1%.

"С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила 8 минут, группового - почти 47,5 минуты. Количество групповых чатов превысило 700 тыс.", - добавили в пресс-службе.