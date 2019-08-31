Родители школьников стали меньше тратить на детскую одежду и больше на книги

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средний чек родителей школьников в магазинах детской одежды в августе снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,8 тыс. руб. При этом траты на книги выросли c 1 тыс. рублей до 1,1 тыс., говорится в исследовании банка "Русский стандарт", имеющимся в распоряжении ТАСС.

"Средняя сумма одной покупки по карте снизилась в магазинах детской одежды с 3 391 руб. в августе 2018 года до 2 842 руб. в августе 2019 года, что говорит о распространении акций и специальных предложений для клиентов в сезон активного спроса", - отметили в банке. Также снизилась сумма покупок в магазинах офисных, школьных и канцелярских принадлежностей, где средний чек составлял 565 руб. в августе 2018 года против 514 руб. в августе этого года.

При этом средний чек в книжных магазинах вырос с 1 052 руб. в августе 2018 г. до 1 120 руб. в аналогичном периоде текущего года. Также этот сегмент стал лидером роста по количеству покупок, оплаченных банковскими картами. В этой категории рост составил 86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "При этом интересно, что и магазины офисных, школьных и канцелярских принадлежностей также показали рост количества покупок на 12% по отношению к августу прошлого года", - отметили в банке.

В рамках исследования "Русский стандарт" изучил статистику платежей смартфонами в своей эквайринговой сети (четвертой по величине в стране) за август 2019 г. и 2018 г.