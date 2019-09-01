Тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии выросли на 3,7%

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии с сегодняшнего дня увеличились на 3,7%. Данное решение ранее было согласовано с РФ и предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%", - отметили в белорусском ведомстве.

В нем напомнили, что "сокращение объемов транспортировки нефти во II квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год". "Это может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - заявили в МАРТ.

Предыдущий раз тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии увеличивались 1 февраля текущего года.

Белорусский концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти.

Минск и Москва в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов.