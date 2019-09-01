Туристические проекты стоимостью 30 млрд рублей разработаны в Нижегородской области

ТАСС, 1 сентября. Нижегородская область подготовила пакет заявок на финансирование туристических проектов до 2024 года. Их общая стоимость оценивается в 30 млрд рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин на открытии международного инклюзивного форума "Территория ритма: Я - предприниматель своей жизни" под Нижним Новгородом.

"У нас много новых проектов в сфере туризма. Мы сформировали пакет заявок по развитию туристических кластеров в Нижегородской области на 30 млрд рублей до 2024 года", - сказал Никитин.

Он пояснил, что в числе этих заявок есть проект по развитию туризма в Нижнем Новгороде, который предполагает, в том числе благоустройство набережных. Центрами притяжения туристов смогут стать Выкса, где ежегодно проходит культурный фестиваль "Арт-Овраг", и Городец - старейший город в регионе. Около 14 млрд рублей планируется направить на развитие кластера "Арзамас-Саров-Дивеево", который ориентирован на паломнический туризм.

"Предполагаемое финансирование этого кластер - около 14 млрд рублей. Во всех этих проектах мы должны обязательно предусматривать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - каждый из проектов рассматривается сквозь призму этого вопроса", - отметил Никитин.