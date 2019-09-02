Maersk готов вложить $60 млн в два складских комплекса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Датская компания Maersk, крупнейший в мире морской перевозчик грузов, планирует инвестировать около $60 млн в строительство двух производственно-складских комплексов на юге Санкт-Петербурга, общей емкостью более 46 тыс. т. Строительство первого комплекса началось в июне, сообщил ТАСС в понедельник менеджер по коммерческому развитию регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Андрей Нараевский.

"Площадь, которая у нас имеется [на территории индустриального парка "PNK Парк Софийская КАД"] позволяет построить два производственно-складских комплекса одинаковой емкости - около 23 тыс. т каждая. Строительство первого комплекса началось в июне и завершится в марте 2020 года <...> В случае успешной наполняемости первого склада, ввод в эксплуатацию второго состоится во второй половине 2021 года. Совокупные инвестиции оцениваются примерно в $60 млн", - сказал он.

Строительством первого производственно-складского комплекса в индустриальном парке "PNK Парк Софийская КАД" на юге Санкт-Петербурга занимается российский девелопер промышленных объектов PNK Group. Объект будет состоять из зон с поддержанием разных температурных режимов, камеры глубокой заморозки, а также двух трехэтажных административно-офисных помещений.

Maersk является крупнейшим в мире оператором судов-контейнеровозов и судов снабжения. Конгломерат также занимается нефтеразведкой и нефтедобычей, перевозками энергоносителей и логистикой.