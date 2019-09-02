Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
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Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 г. - данные биржи.
Теги
Россия
РЖД и "Газпром" планируют до конца года договориться о поставке СПГ для локомотивов
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