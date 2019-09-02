Токийский аэропорт Ханэда начнет принимать рейсы российских авиакомпаний в 2020 году

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии приняло решение увеличить количество слотов, предоставляемых для международных рейсов в токийском аэропорту Ханэда. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства, в связи с этим российские авиакомпании с 2020 года смогут начать выполнять оттуда два рейса в день.

"Что касается рейсов до России из Ханэды, то они будут введены в 2020 году, когда появится летнее расписание (с 29 марта - прим. ТАСС). Речь идет именно о слотах в дневное время, а не ранних утренних или поздних вечерних часах. Какие именно авиакомпании смогут выполнять рейсы, будет решать российская сторона. Стоит также отметить, что летнее расписание покроет период проведения летних Олимпийских игр в Токио", - отметили в ведомстве.

Всего с лета следующего года Ханэда сможет принимать на 50 международных рейсов в день больше, чем сейчас. Половина из них будет осуществляться японскими перевозчиками, другая половина - иностранными.

Аэропорт Ханэда был открыт в 1931 году, он принимал как внутренние, так и международные рейсы. После Второй мировой войны его заняли военнослужащие США и переделали под базу. Воздушную гавань вновь передали Японии только в 1952 году, а строительство главного терминала было завершено еще через три года. Сейчас Ханэда считается вторым по значимости авиаузлом Токио после Нариты, поскольку принимает меньше международных рейсов.

Тем не менее конкуренция между двумя аэропортами в последние годы сильно возросла, поскольку Ханэда привлекает перевозчиков в первую очередь своим расположением в черте Токио, в результате чего время в пути до города значительно меньше, чем из Нариты, которая находится в соседней префектуре Тиба примерно в 75 км от токийских центральных районов.

Сейчас все рейсы из Токио до российских городов, включая Москву, Владивосток, Хабаровск, выполняются из аэропорта Нарита.