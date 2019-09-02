На ВЭФ-2019 ожидают больше гостей, чем в прошлом году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество гостей, которые должны прибыть на Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2019 году, выросло по отношению к предыдущему году и составило свыше 8,2 тыс. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В 2018 году на ВЭФ было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума тогда приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств.

"Подготовка практически завершается, в этом году опять ждем еще больше гостей, эта цифра у нас уже превосходит 8,2 тыс. человек. Форум пользуется интересом, значит, мы его проводим правильно", - сказал Трутнев.

Он отметил, что с каждым годом растет и уровень подготовленных презентаций, а также выставки "Улица Дальнего Востока". Прибытие основного количества гостей ожидается во вторник, заявил вице-премьер.

Владивосток готов к ВЭФ

Инфраструктура Владивостока, который с 4 по 6 сентября будет принимать V Восточный экономический форум, уже готова как к самому форуму, так и к приему большого количества участников и гостей. Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей ВЭФ, ранним утром понедельника пришвартовался у Морского вокзала Владивостока. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы. На борту есть бассейн, мини-гольф, галерея искусств, театральная сцена, бутики и другие развлечения. На самом морском вокзале у информационной стойки дежурят волонтеры.

"Мы работаем уже с воскресенья, с 12:00 (5:00 мск). Два волонтера встречают гостей и помогают сориентироваться, еще четверо работают с аккредитациями. Знание английского языка не было обязательным условием для работы тут. Но среди нас всегда есть англоговорящие ребята, которые могут помочь иностранным гостям", - рассказал один из волонтеров.

По информации фонда "Росконгресс", в этом году помогать в проведении ВЭФ будут 600 волонтеров из Приморья и других регионов России. В Приморском крае обучение добровольцев шло до 1 сентября. В этом году Ассоциация волонтерских центров в рамках реализации Программы мобильности волонтеров также отобрала 80 волонтеров для ВЭФ.

Власти края заключили соглашения на обслуживание гостей форума с 24 гостиницами Владивостока. Среди них отель LOTTE, Tigre de Cristal, гостиницы "Астория", "Аванта", "Амурский залив", "Приморье", "Экватор", Azimut Отель "Владивосток". Перед форумом их проверили все надзорные органы, а также комиссия администрации Приморья.

Главные ворота в город

Ежегодно в сентябре международный аэропорт Владивосток становится основными воротами в город для прибывающих на ВЭФ участников, журналистов, наблюдателей и обслуживающего персонала. С конца августа в терминале уже работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников со всей необходимой навигацией. Уже здесь гостей встречают первые волонтеры.

"На период подготовки и проведения форума все службы аэропорта переведены в усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. К обслуживанию готова вся спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура и аэровокзальный комплекс", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Дорога из аэропорта в город займет от часа до полутора, в зависимости от выбранного вида транспорта. Можно добраться до железнодорожного вокзала на экспрессе прямо от терминала аэропорта, можно заказать такси на стойке, а можно воспользоваться обычным автобусом или специальным шаттлом ВЭФ, который с понедельника ходит в город каждый час.

Закрытое небо и море

Во время ВЭФ на острове Русском собираются первые лица нескольких государств. Поэтому меры безопасности вокруг острова принимаются самые строгие. Со 2 по 7 сентября во Владивостоке будет запрещено движение грузового транспорта с разрешенной массой 5 тонн и более на двух участках центральных дорог, прилегающих к центральной площади и морскому вокзалу.

Также с 3 по 6 сентября вводится ограничение навигации судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов вокруг места проведения форума. Навигация будет запрещена в бухтах Новик - с северо-запада от мыса Доронина до мыса Шигина, Аякс и Парис - с северо-запада от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в бухте Золотой Рог. Здесь запрещается остановка, стоянка и передвижение судов, включая маломерные. При этом ограничения не касаются судов местных пассажирских линий, медицинских судов, а также судов, привлеченных к подготовке и проведению ВЭФ.

Небо над островом Русский также на время форума будет закрыто для всех видов воздушных судов. Исключение составят литерные, обеспечивающие, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников.

Также в четырех муниципалитетах Приморья с 1 по 7 сентября запрещены все виды охоты. Как сообщают власти региона, это сделано "для обеспечения безопасности объектов государственной охраны". Охотиться запрещено в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и в Артеме.

Общепит высшего уровня

За неделю до старта мероприятий форума в администрации Владивостока составили окончательный список кафе и ресторанов города, которые рекомендованы для посещения гостям и участникам ВЭФ-2019. Они вошли в список в мобильном приложении форума.

Все 19 предприятий прошли тщательные проверки Роспотребнадзора, Фонда Росконгресс и мэрии. Изначально в списке было 75 наименований. При этом ряд популярных ресторанов не вошли в список по собственной инициативе, решив не привлекать лишнее внимание.

В самом кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, где будут проходить основные мероприятия форума, также есть несколько кафе. Одно из них расположено на набережной прямо рядом с пляжем и выставкой "Улица Дальнего Востока".

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.